Таллин, 15 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В новом коалиционном договоре правительства Эстонии отсутствует пункт о повышении зарплат сотрудникам госучреждений, в том числе Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Однако будущий глава МВД Эстонии от Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заверил, что соответствующие планы у правительства есть и они будут реализованы.

«Мы договорились вернуться к вопросу зарплат в рамках обсуждения государственного бюджета и бюджетной стратегии. Зарплаты полицейских и спасателей должны вырасти. Я думаю, так и случится», — заявил Ляэнеметс в интервью ERR.

По его словам, конкретное повышение зарплат не было включено в коалиционный договор, поскольку министерство финансов еще не представило прогноз экономических рисков и, соответственно, неизвестны рамки госбюджета: «Когда все это будет готово, можно будет и более конкретно говорить о зарплатах».

Заявления профсоюзов о необходимости резкого повышения зарплаты у госслужащих стали все более активными на фоне рекордных с 1990-х годов показателей инфляции в Эстонии, которая по этому показателю возглавила антирейтинг стран-членов Евросоюза и еврозоны.