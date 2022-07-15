Москва, , 13:32 — REGNUM Нынешняя доля отечественной продукции на российском рынке сельхозтехники может вызвать негативные последствия при обслуживании и замещении техники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Павлов («Единая Россия»).

Сельхозтехника Александр Погожев © ИА REGNUM

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«По имеющимся оценкам, доля отечественной техники на рынке чуть больше половины. Это создает группу рисков, связанных с обслуживанием, ремонтом, замещением амортизированной техники», — сказал депутат в ходе обсуждения кандидатуры Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

Другая группа рисков, по его словам, связана с обеспеченностью сельскохозяйственного комплекса удобрениями.

«Речь идет и о полноте номенклатуры, о ценовой политике производителей. Всемирный банк зафиксировал за 2021 год рост мировых цен на 80%, а по итогам этого года возможно еще и ожидает до 70%», — добавил Павлов.

Депутат отметил, что при этом зарубежные заказчики, в том числе, из недружественных стран, не ограничивают импорт российских удобрений.

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