Грозный, , 13:30 — REGNUM Украинские власти не обеспечивают нормальными бытовыми условиями своих военнослужащих. Бойцы ВСУ вынуждены спать на сколоченных из досок полках без матрасов, которые больше похожи на тюремные нары. К тому же в казармах царит антисанитария. Видеокадры из одного такого барака опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он усомнился в том, что киевский режим, «массово зазывая молодых людей в воинские части», рассказывает им в каких условиях им придется нести службу.

Казарма азовцев Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Корреспондент ЧГТРК «Грозный» показывает неравнодушным зрителям условия, в которых приходилось жить украинским солдатам. Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары и, как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках», — написал Кадыров.

Он также отметил, что такие кадры дискредитируют власти, показывая, «куда уходят западноевропейские миллиарды». По мнению Кадырова, видео из казарм для ВСУ напоминает «документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии».

«Хотя сам господин Зеленский со своей руководящей шайкой не сильно отличается от того же Гитлера. Поэтому аналогия с трудовым лагерем в некоторой степени несет смысловую нагрузку для размышляющих», — прокомментировал чеченский лидер.