Кадыров опубликовал видео из казарм ВСУ с тюремными нарами и антисанитарией
Грозный, 15 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Украинские власти не обеспечивают нормальными бытовыми условиями своих военнослужащих. Бойцы ВСУ вынуждены спать на сколоченных из досок полках без матрасов, которые больше похожи на тюремные нары. К тому же в казармах царит антисанитария. Видеокадры из одного такого барака опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он усомнился в том, что киевский режим, «массово зазывая молодых людей в воинские части», рассказывает им, в каких условиях им придется нести службу.
Он также отметил, что такие кадры дискредитируют власти, показывая, «куда уходят западноевропейские миллиарды». По мнению Кадырова, видео из казарм для ВСУ напоминает «документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии».