Иркутск, , 13:29 — REGNUM В первую городскую больницу Иркутска поступил новый томограф, сообщает 15 июля телеграмм-канал правительства Приангарья. Уточняется при этом, что 64-срезовый аппарат МСКТ стоимостью 46,5 млн рублей приобрели за счет средств бюджета региона по программе «Укрепление материально технической базы учреждений».

Томограф Admlip.ru

Новый томограф позволит обследовать пациентов весом до 300 кг.

«Такие же аппараты МСКТ поступят в Братскую городскую больницу №3, Усть-Илимскую поликлинику №2 и Железногорскую районную больницу. Оборудование дает изображение высочайшего качества, специалисты смогут получить более точные клинические результаты», — пояснил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

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