Москва, 15 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Российские власти меняет задачи и приоритеты торговых представительств РФ по западным странам, но закрывать их не будут. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«У нас на сегодняшний день зарегистрировано 57 торговых представительств за рубежом, которые охватывают взаимодействие с учётом дополнительных соглашений с другими государствами — в общей сложности 72 государства», — заявил Мантуров.

«Мы действительно сегодня несколько сузили и задачи, и приоритеты по западным странам: по Великобритании, по Швейцарии в части активного взаимодействия, как это было раньше. При этом мы не настроены на сегодняшний день закрывать их. Мы оптимизируем коллективы в этих торговых представительствах и перебрасываем специалистов в другие страны — в те страны, где у нас уже есть представительства, усиливая и нацеливая на конкретный результат», — пояснил он.

Помимо прочего, в Минпромторге прорабатывают вопросы проникновения на другие рынки через союзы, соглашения с другими странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, где, возможно, будут открываться новые представительства, добавил министр.