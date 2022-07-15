Липецк, , 13:27 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело об истязании 30-летнего местного жителя, тело которого нашли под мусорным контейнером в ночь на 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным следствия, вечером 24 июня 19-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, истязал 30-летнего липчанина, который также был пьян. Злоумышленник бросил потерпевшего в мусорный контейнер, который потом перевернул вместе с содержимым.

Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили потерпевшего без признаков жизни. Согласно предварительным выводам судмедэкспертов, мужчина скончался от алкогольного отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Установлены свидетели и очевидцы произошедшего. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины. Назначены судебные экспертизы.

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