Москва, , 13:26 — REGNUM Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом 15 июля сообщается в базе розыска МВД РФ.

В розыске 23.мвд.рф

Розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно было возбуждено, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Министерство юстиции Российской Федерации официально открыло реестр физических лиц — иностранных агентов, в который вошел в том числе Киселев.

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