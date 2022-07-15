Москва, 15 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 июля сообщается в базе розыска МВД РФ.

23.мвд.рф В розыске

Розыск ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно было возбуждено, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Министерство юстиции Российской Федерации официально открыло реестр физических лиц — иностранных агентов, в который вошел в том числе Киселев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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