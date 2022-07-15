Гватемала, 15 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Гватемалы начинает процедуру репатриации своих граждан, погибших в результате инцидента, произошедшего 27 июня в американском штате Техас. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Останки Паскуаля Мелвина Гуачьяка (13 лет) из Науала, департамент Солола, будут доставлены на родину 15 июля. В МИД страны пояснили, что тело прибудет в 11:41 по местному времени в таможенный пункт, где его примут члены семьи и представители государственных органов. Затем останки будут переправлены по суше в его родной город.

Рейс с телами двух других несовершеннолетних, Хуана Вилмера Тулула (14 лет) и Джонни Цикина (17 лет), которые также были найдены мертвыми в трейлере, брошенном в Сан-Антонио, прибудет 16 июля.

Министерство иностранных дел Гватемалы также координирует скорейшую репатриацию остальных погибших.