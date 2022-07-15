Рыбинск, Ярославская область, 15 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области начался торфяной пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Торфяной пожар

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 10:00 15 июля.

«В ГКУ Рыбинское лесничество, Приволжское участковое лесничество, квартал 1097, выделы 6 и 7 обнаружен торфяной пожар на площади 1.2 гектара». — пояснили в ярославском МЧС.

На тушении пожара задействованы 4 единицы техники и 7 человек личного состава. Пострадавших нет.