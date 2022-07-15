Ярославль, 15 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. 15 июля в Ярославле состоялась церемония открытия финального этапа кадрового проекта «Ярославский резерв». В ней приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев, председатель Наблюдательного совета Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв», ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова, заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Александр Русаков и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин.

yarregion.ru Открытие финальной части проекта «Ярославский резерв»

В своем выступлении Михаил Евраев отметил, что проект превзошел ожидания организаторов, а конкуренция за место в финале составила более 60 человек:

«Сегодня, после всех испытаний, в этом зале собрались 237 полноправных финалистов нашего проекта. Каждый из вас показал отличные результаты и высокий уровень компетенций. Ваши мотивация к труду и видение развития Ярославской области уже получили очень достойную оценку. Остался последний рывок — вам надо показать себя в полной мере, доказать, что вы эффективные и перспективные руководители. У нас есть ряд вакантных позиций, мы понаблюдаем за вами в работе и вскоре после подведения итогов проекта рассмотрим назначения победителей на эти должности».

В ближайшие два дня финалистам проекта предстоит соревноваться между собой в разных командах. От участников потребуется высокое мастерство, чтобы оказаться в числе победителей.

«Я могу только приветствовать эту состязательность при одном ключевом условии — командная работа и человеческие отношения всегда стоят выше конкуренции. Не забывайте, что сегодня вы соревнуетесь, но уже завтра можете оказаться в одной команде, бок о бок работать для развития области», — добавил Михаил Евраев.

Александр Русаков, в свою очередь, отметил, что отобрать финалистов было непросто, так как результаты тестов оказались высокими, а многие эссе содержали важные, актуальные и грамотно изложенные идеи и предложения:

«Особенно хотелось бы отметить высокий уровень образования и подготовленности участников. Очередное подтверждение отменной функциональности нашей образовательной системы, которая, несмотря на кризисные явления в обществе и экономике в последние десятилетия, продолжает производить специалистов достойного уровня».

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин рассказал о том, что в рамках оценочной части финала участников разделят на команды по 10 человек, каждая из которых будет параллельно решать задания. У всех команд они будут одинаковые в целях соблюдения принципа равенства и единства условий. За каждой командой будет наблюдать эксперт, его задача — оценивать работу каждого участника с точки зрения задействованных им компетенций. За эти два дня составы команд будут перемешаны три раза, чтобы у конкурсантов была возможность проявить себя в разных коллективах. Темы заданий будут различны: где-то нужно будет много анализировать и разрабатывать масштабные решения, в каких-то — договариваться с командой и планировать совместную работу. Таким образом участники будут иметь возможность проявить самые разные компетенции.

Региональный кадровый проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 14 565 человек, приглашение в финал получили 332 участника, по итогам контрольного тестирования окончательное число финалистов составило 237 человек.