Таллин, 15 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Победителем конкурса на пост главного редактора телеканалов государственного телевидения ETV и ETV2 стал Урмас Ору. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

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К исполнению своих обязанностей Ору приступит 25 июля 2022 года. Урмас Ору более 16 лет занимал пост генерального директора коммерческого телеканала Kanal 2, а последние пять лет был членом правления ERR, отвечая за телевизионные редакции и производство телепередач.

Объединить должности главредов ETV и ETV2 ERR решил в начале июня нынешнего года.

«Каналам на эстонском языке необходимо общее видение. Кроме того, это позволит более эффективно планировать производственный процесс и программы обоих телеканалов», — так аргументировал решение об объединении председатель правления ERR Эрик Роозе.