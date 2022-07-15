Москва, , 13:23 — REGNUM Германия и мир только выиграют в случае ухода действующего правительства ФРГ с политической арены. Такое мнение высказал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Германия

«Действующее правительство Германии — это одно большое недоразумение: зависимое и недальновидное, предельно идеологизированное и одновременно лишённое патриотического стержня. Если оно будет вынуждено удалиться с политической сцены, Германии и миру будет только лучше. Не исключаю, что это послужит началом восстановления суверенной, национально ориентированной политики ФРГ.

Для того чтобы это произошло, однако, в Германии должны искать не «виновных в энергетической зависимости от России», а тех, кто, прогнувшись под США, втянул ФРГ в операцию по водворению в Киеве нацистского режима, его поддержке, натравливанию на русских и Россию. На этом пути Германия откровенно попирала и продолжает попирать международное право, подталкивала и продолжает подталкивать украинцев к войне сначала с ДНР и ЛНР, а теперь и с Россией, сама втянулась в эту войну.

Значительная доля ответственности за то, что произошло с Германией и германо-российскими отношениями, лежит на предыдущем правительстве Германии и лично на Ангеле Меркель . Задача для немцев сейчас, однако, не столько указать на виновных, хотя это и немаловажно, сколько выработать такую политику, которая восстановит ФРГ, сейчас жалкий придаток США, в качестве самостоятельной европейской страны, способной содействовать стабилизации положения в Европе и мире в целом.

Повторю ещё раз: проблема Германии не в газовой привязке к России, а в многократно усилившейся в последние годы политической привязке к США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэниел Джонсон в статье для газеты The Daily Telegraph заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц может лишиться своего поста, если не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, в немецком обществе зреет недовольство политикой Шольца на фоне острейшего энергетического кризиса, с которым столкнулась страна. Кроме того, журналист также указал на ошибки Шольца во внешней политике.