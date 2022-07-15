Томск, 15 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Томска отправил главу администрации района Светлану Складовскую в следственный изолятор на два месяца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео УМВД по Томской области Суд арестовал главу администрации Ленинского района Томска

«По ходатайству следователя судом в отношении чиновницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отметили в управлении МВД по Томской области.

Таким образом, чиновница будет находиться под стражей как минимум до 14 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлану Складовскую задержали сегодня, 15 июля по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, она оказывала давление на совет жильцов многоквартирного дома, желающих поменять управляющую компанию.