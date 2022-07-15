Иркутск, 15 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Власти Иркутской области пообещали пополнить автопарк Братска 40 троллейбусами и 27 автобусами на газомоторном топливе. Как сообщает 15 июля телеграм-канал правительства региона, благодаря проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в течение двух лет из федерального бюджета на эти цели будет направлено 1,45 млрд рублей.

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«С 2023 года в федеральный проект «Чистый воздух» войдут ещё семь городов Прибайкалья. Это Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов», — пояснила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

На заседании Регсовета 12 июля губернатор Игорь Кобзев подчеркнул:

«Цель программы — к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года. Для достижения уровня установленных квот промышленные предприятия этих городов должны пройти модернизацию. Власти городов при финансовой помощи федерального центра должны принять меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» помогает улучшать ситуацию с загрязнением воздуха в российских городах. По словам заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, в 2023 году количество участников федерального проекта «Чистый воздух» возрастет до 41. Запуск эксперимента по квотированию выбросов в новых городах стартует с 1 сентября 2023 года.

В список населённых пунктов, где отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха, включены 23 города, причем сразу семь из них находятся в Иркутской области.

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