Черноземельский район, Калмыкия, , 13:18 — REGNUM В Калмыкии утром 15 июля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Двое детей госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, в Черноземельском районе около 10:30 мск. На участке автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан столкнулись ВАЗ 2114 и Nissan Almera. В результате на месте ДТП погибли водитель ВАЗ 2114, а также водитель и пассажир иномарки. Двое несовершеннолетних пассажиров Nissan Almera с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте автокатастрофы работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ГИБДД, экстренные службы.

Устанавливаются личности участников ДТП, а также все обстоятельства случившегося.