Красноярск, , 13:16 — REGNUM В Красноярском крае завершились съёмки фильма о золотой лихорадке. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, последние съёмки прошли ночью 15 июля в красноярском национальном парке «Столбы».

Камера (сс)Falkenpost

Режиссёр Михаил Вассербаум поблагодарил красноярских артистов и статистов массовки. Он отметил, что в малых городах «удалось сохранить практически в первозданном виде крестьянские дома, а также купеческие усадьбы середины XIX века».

«Нам удалось сделать очень живые, достоверные и колоритные кадры», — отметил режиссёр.

В Красноярском крае съёмки проходили в Шушенском, Минусинске, в Красноярске и его окрестностях. Главные роли в сериале исполняют красноярские артисты Елена Золотарева (лесосибирский театр «Поиск»), Денис Зыков (ТЮЗ), Николай Редькин (театр кукол) и Артём Рудой (театр им. А. С. Пушкина). Всего задействовано более 20 местных актеров, не считая массовых сцен. Принимают участие в проекте и столичные звёзды — Сергей Юшкевич, Константин Крюков, Пётр Рыков и другие.

Следующий этап работы над телесериалом пройдёт в Санкт-Петербурге. В Северной столице будут сняты некоторые интерьеры для картины. Затем предстоит постпродакшн и подготовка фильма к премьерному показу.

Напомним, игровой фильм состоит из восьми серий. Он приурочен к 200-летию образования Енисейской губернии. Сериал планируют показать в декабре на одном из центральных российских каналов.

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