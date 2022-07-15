Подгорица, 15 июля 2022, 13:15 — REGNUM Европейский союз собирается мобилизовать экстренную финансовую поддержку своим партнёрам на Западных Балканах, и в том числе Черногорию, на общую сумму в размере €5 млн. Об этом 15 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в Черногории с визитом.
Как отметил Боррель, слова которого приводит РИА Новости, Черногория является одним из самых надёжных партнеров ЕС, так как она на протяжении десяти лет полностью поддерживала внешнюю политику и политику безопасности сообщества.
«Это очень четкий и сильный сигнал о будущем Черногории в ЕС. Вы находитесь на нашей стороне, защищая международное право и базирующийся на правилах международный порядок. Это все имеет цену, но мы стоим на вашей стороне. Поэтому мы мобилизуем 5 миллионов евро в качестве экстренной поддержки партнеров на Западных Балканах», — сказал глава дипломатии ЕС.
Кроме того, он уточнил, что также сообщество собирается помочь Черногории укрепить военный и оборонный потенциал, для чего начинает проект создания в Западных Балканах Европейской дипломатической академии для воспитания «дипломатического персонала европейского уровня».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит Болгарии $1,3 млрд на поддержку экономики страны.