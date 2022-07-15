Калужские медики впервые провели уникальную операцию на тройничном нерве
Калуга, 15 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Впервые в истории калужской медицины уникальную операцию на тройничном нерве провели нейрохирурги калужской областной больницы. Об этом 15 июля сообщает в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
65-летняя пациентка давно страдала головными болями, безуспешно лечилась у разных специалистов. Заведующий нейрохирургическим отделением Регионального сосудистого центра Иван Гладков и врач-нейрохирург Сергей Голеусов приняли решение произвести микрохирургическую нейроваскулярную декомпрессию тройничного нерва. Операция прошла успешно. Женщина чувствует себя хорошо, боль ушла. Пациентку выписали домой.
Как сообщало ИА REGNUM, операции по лечению тройничного нерва освоили хирурги областной клинической больницы в Рязани. Ранее пациентов с такой болезнью отправляли лечиться по квоте в Москву.