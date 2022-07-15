Калуга, 15 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Впервые в истории калужской медицины уникальную операцию на тройничном нерве провели нейрохирурги калужской областной больницы. Об этом 15 июля сообщает в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Операцию на тройничном нерве впервые провели нейрохирурги калужской областной больницы

65-летняя пациентка давно страдала головными болями, безуспешно лечилась у разных специалистов. Заведующий нейрохирургическим отделением Регионального сосудистого центра Иван Гладков и врач-нейрохирург Сергей Голеусов приняли решение произвести микрохирургическую нейроваскулярную декомпрессию тройничного нерва. Операция прошла успешно. Женщина чувствует себя хорошо, боль ушла. Пациентку выписали домой.

«Сердечно-сосудистые заболевания среди основных причин смертности. Поэтому одна из важнейших задач для нас в сфере здравоохранения — повышение эффективности лечения таких заболеваний», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, операции по лечению тройничного нерва освоили хирурги областной клинической больницы в Рязани. Ранее пациентов с такой болезнью отправляли лечиться по квоте в Москву.