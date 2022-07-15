Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге по делу об организации детской порностудии задержали нового фигуранта — специалиста по социальной работе Центра помощи семьи и детям по Калининскому району города, сообщил 15 июля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Напомним, накануне Приморский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу 43-летней многодетной матери и 73-летнего пенсионера. Их обвинили в организации в квартире дома на Мебельной улице порностудии, где снимали троих несовершеннолетних дочерей женщины.

Третьим фигурантом дела, как выяснило ИА REGNUM, стал 51-летний Максим М. — специалист по социальной работе Центра помощи семьи и дет­ям по Калининскому району.

«С 2019 по 2020 года в неустановленном месте, на территории Петербурга и Ленобласти он совер­шил насильственные действия сексуального характера в отношен­ии трех девочек 2007, 2008 и 2010 годов рождения», — сказал собеседник агентства.

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