Москва, 15 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Ориентация Минпромторга на иностранные предприятия и торговые сети привела к полному саботажу этих иностранных хозяев российской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).

Duma.gov.ru Николай Арефьев

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«Сегодня надо принимать радикальные меры к иностранцам, вплоть до национализации их предприятий и создания своей национальной промышленности и торговой сети, которые бы обеспечивали страну хотя бы на 80−90%. Российские предприятия зарегистрированные за рубежом тоже надо вернуть под российскую юрисдикцию», — сказал депутат на внеочередном пленарном заседании Госдумы.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму на утверждение кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.