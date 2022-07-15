Воронеж, , 13:13 — REGNUM Торги на проведение второго этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже стартовали, об этом в телеграм-канале сообщил 15 июля мэр Вадим Кстенин.

Торги

«Сейчас реализуется первый — мы строим новый путепровод с тем, чтобы переключить на него автомобильное движение и реконструировать существующий. На этом первый этап завершится, параллельно мы готовимся к следующему — это участок от путепровода и практически до трассы М4 «Дон», — написал глава города.

Он уточнил, что по итогам реконструкции проезжая часть будет расширена до шести полос, пересечение улиц Остужева и Минской будет выполнено в разных уровнях с развязкой из поворотных колец.

«Работы могут занять около трех лет, они неизбежно вызывают определенные неудобства, поэтому мы заранее готовились и построили связь улиц Минской и Землячки, чтобы создать альтернативный выезд из густонаселенного микрорайона», — написал Кстенин.

Глава Воронежа уверен, что в перспективе затраты на реконструкцию развязки себя оправдают в перспективе. Он напомнил, что транспортный узел на Остужева обеспечивает связь нескольких микрорайонов, въезд в город со стороны Тамбова и пересекается с Ленинским проспектом, главной магистралью левобережной части города.

«Уже сейчас он с трудом справляется с автомобильными потоками, чему мы как минимум дважды в день — утром и вечером — становимся свидетелями, а по проведённому технико-экономическому изысканию интенсивность движения в ближайшие годы составит более 80 тыс. автомобилей в сутки», — добавил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по реконструкции Остужевской развязки власти вынашивали с 2013 года, однако тогда к реализации проекта не приступили. В 2019 году проект откорректировали, работы же начались лишь в 2021 году. Реконструкцию планируют проводить в три этапа, в настоящее время идёт первый этап работ. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.