В Воронеже объявили торги на второй этап реконструкции Остужевской развязки
Воронеж, 15 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Торги на проведение второго этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже стартовали, об этом в телеграм-канале сообщил 15 июля мэр Вадим Кстенин.
Он уточнил, что по итогам реконструкции проезжая часть будет расширена до шести полос, пересечение улиц Остужева и Минской будет выполнено в разных уровнях с развязкой из поворотных колец.
Глава Воронежа уверен, что в перспективе затраты на реконструкцию развязки себя оправдают в перспективе. Он напомнил, что транспортный узел на Остужева обеспечивает связь нескольких микрорайонов, въезд в город со стороны Тамбова и пересекается с Ленинским проспектом, главной магистралью левобережной части города.
Как сообщало ИА REGNUM, планы по реконструкции Остужевской развязки власти вынашивали с 2013 года, однако тогда к реализации проекта не приступили. В 2019 году проект откорректировали, работы же начались лишь в 2021 году. Реконструкцию планируют проводить в три этапа, в настоящее время идёт первый этап работ. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.