Джакарта, 15 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3331 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 15 июля в Индонезии выявлено 6 127 084 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в стране смогли 2842 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 945 278 человек.

В период с 14 по 15 июля от COVID-19 умерли 6 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 833 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индонезии за сутки выявили 3584 случая заражения коронавирусом.