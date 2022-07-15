Магнитогорск, Челябинская область, , 13:11 — REGNUM В Уральском федеральном округе нужно научиться пользоваться потенциалом промышленных предприятий по-другому. Об этом 15 июля в Магнитогорске Челябинской области заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Она отметила, что потенциал предприятий огромен. «Нужно учиться пользоваться им по-другому», — сказала руководитель. И добавила, что основную часть импортных товаров можно производить в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 и 15 июля Матвиенко посещает Магнитогорск. Она уже ознакомилась с ходом реконструкции местного аэропорта и посетила некоторые социальные объекты.