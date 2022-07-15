Сеул, 15 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. ВМС Южной Кореи сформировали новое авиационное командование. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Robert Sullivan MH-60R

Согласно опубликованным данным, торжественное мероприятие по случаю создания командования состоялось 15 июля в аэропорту города Пхохан (~370 км к югу от Сеула).

Новое командование создано из ныне несуществующего шестого авиакрыла. Главой командования назначен бывший начальник шестого авиакрыла контр-адмирал Ли Сан Сик.

«Мы достигли новой вехи — создания авиационного командования ВМФ, — сказал глава командования. — Поскольку авиационные силы ВМФ играют центральную роль в комбинированных совместных операциях, я призываю к усилению воздушных операций ВМФ путем дальнейшей разработки оперативной концепции и продолжения обеспечения безопасности высокотехнологичных авиационных средств».

Подразделение будет эксплуатировать ряд активов, которые ВМС планируют развернуть в ближайшие годы. Активы включают самолет морской разведки P-8A Poseidon, вертолеты MH-60R Seahawk, вертолеты-тральщики и беспилотные летательные аппараты-разведчики.