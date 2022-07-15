Ростов-на-Дону, 15 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд назначил волгоградскому подростку, признанному виновным в подготовке теракта, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, принудительное лечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Южный окружной военный суд вынес постановление в порядке гл. 51 УПК (о применении принудительных мер медицинского характера)», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в середине июня 2020 года школьник планировал устроить теракт в одной из школа Волгограда. В конце ноября 2021 года 17-летнему подростку Волгоградский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на перевод в больницу. Поводом для ужесточения стало срабатывание электронного браслета.