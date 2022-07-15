Томск, 15 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Томске задержана глава администрации Ленинского района города Светлана Садковская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Цитата из видео УМВД по Томской области Главу администрации Ленинского района Томска обвинили в злоупотреблении

По данным ведомства, в марте–июне 2022 года чиновница оказывала давление на членов совета многоквартирного дома, желающих сменить управляющую компанию, поручив подчинённым инициировать незаконные проверки. Это делалось для получения от директора УК «ценностей и услуг».

Уголовное дело возбуждено по итогу совместных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции и ФСБ. Задержанной к настоящему времени предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.