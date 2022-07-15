Иркутск, 15 июля 2022, 13:10 — REGNUM Особый противопожарный режим продлён до 15 августа в 12 муниципалитетах Иркутской области, сообщает 15 июля телеграм-канал областного правительства. Также известно, что на утро 15 июля в Приангарье действовали два лесных пожара на площади 81 га.
За минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 14,8 га. Полностью локализован очаг в Катангском районе на 90,02 га.
В тушении 14 июля участвовало 272 человека и 17 единиц наземной техники.
В авиамониторинге — два Ан-2 и два легкомоторных самолёта. Вертолёт Ми-8 — в передислокации десантников.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 июля в Иркутской области действрвало два лесных пожара на площади 81 га.
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