Иркутск, , 13:10 — REGNUM Особый противопожарный режим продлён до 15 августа в 12 муниципалитетах Иркутской области, сообщает 15 июля телеграм-канал областного правительства. Также известно, что на утро 15 июля в Приангарье действовали два лесных пожара на площади 81 га.

Лесной пожар 40.mchs.gov.ru

За минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 14,8 га. Полностью локализован очаг в Катангском районе на 90,02 га.

В тушении 14 июля участвовало 272 человека и 17 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — два Ан-2 и два легкомоторных самолёта. Вертолёт Ми-8 — в передислокации десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 июля в Иркутской области действрвало два лесных пожара на площади 81 га.

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