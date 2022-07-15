Москва, 15 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На рынке труда в России сохраняется стабильная ситуация. Об этом в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», — цитирует Голикову её пресс-служба.

По её словам, с 4 по 11 июля число зарегистрированных безработных сократилось на 5,6 тысячи человек и составила 681,4 тысячи человек.