Таллин, , 13:10 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Эстонии и бывшая глава правительства Кая Каллас выступила с политическим заявлением в парламенте перед вступлением в должность, где назвала Россию «единственным врагом страны».

Кая Каллас FinnishGovernment

Как говорится в стенограмме заявления, Каллас заявила: «У нас много друзей, но только один враг. И этот враг — Россия. Мы не можем обойти тот факт, что Россия сделала мир вокруг нас гораздо менее безопасным, чем это было некоторое время назад».

По словам будущего главы правительства Эстонии, Россия внесла значительный вклад в резкий рост цен на энергоносители, а через это — в инфляцию и проблемы населения: «Россия своим поведением показала, сколько зла и боли может причинить одна большая и злая страна».

По словам Каллас, Эстония столкнулась с самым серьезным кризисом безопасности в новейшей истории.

«Одним из главных достижений нашего правительства, находившегося у власти с начала 2021 года, стало восстановление доверительных отношений с нашими союзниками по НАТО», — отметила она.