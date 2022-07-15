Ставрополь, 15 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отмечается стабилизация ситуации на рынке труда. Уровень официальной безработицы снизился до «доковидного» показателя и составил 0,76%, сообщили 15 июля в пресс-службе главы региона. При этом, как отмечается, уход из края иностранных компаний не сыграл большой роли для ухудшения ситуации на рынке труда.

Бен Шан. Безработица

«Уровень регистрируемой безработицы по краю составляет 0,76%, что соответствует показателям 2019 года. Решения ряда иностранных компаний об уходе с российского рынка не привели к серьезным изменениям. Большинство коллективов сохранили работу», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что власти Ставрополья при помощи федерального центра предоставили субсидии на 46,7 млн рублей 124 организациям и компаниям для сохранения рабочих мест и обеспечения выплаты зарплат сотрудникам. Также продолжается трудоустройство молодых кадров при поддержке властей. В рамках предоставления 157 работодателям компенсаций на затраты по трудоустройству работой будут обеспечены около 2,5 тыс. человек.