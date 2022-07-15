Красногорск, 15 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 15 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 417 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 94 случая больше аналогичного показателя 14 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 323 человек, а днём ранее — у 293 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 457 новых случаев заражения коронавирусом.