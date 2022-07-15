Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге станут самыми прохладными за последнее время, предупредил 15 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленинградской области, местами с грозами, будет сохраняться еще в течение предстоящих трех дней.

«Температура воздуха в выходные дни в Санкт-Петербурге не превысит +20 градусов», — пояснил синоптик.

Однако уже в начале следующей недели намечается повышение температуры воздуха по всему региону. Кроме того, во второй половине будущей недели, благодаря росту атмосферного давления, ожидается прекращение дождей и ливней.

«Первая половина июля к сегодняшнему дню получилась теплой. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге на два градуса выше новой нормы (а она выше старой нормы на 1,4 градуса). Осадков выпало уже прилично (до 70% от нормы месяца), но в ближайшее время их количество будет только увеличиваться», — подытожил Александр Колесов.

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