* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:05 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по позиции сил Фронта национального сопротивления Афганистана в районе Пишгор уезда Хендж. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Источники добавляют, что в результате бомбардировки силы Фронта сопротивления и мирные жители не пострадали. По словам собеседников издания, коммандос Фронта сопротивления перед бомбёжкой покинули район.

Боевые действия в Пишгоре ведутся коммандос Фронта сопротивления во главе с Тур Абарсом Делаваром.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления официально ничего по этому поводу не заявляли.

Отметим, что с ночи 13 июля в уездах Хенджском и Шотул провинции Панджшер продолжаются боестолкновения.