Москва, , 13:03 — REGNUM Правительство уделяет внимание масштабированию производства высокоточных и других новейших видов вооружений и техники. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

Денис Мантуров (сс) Сергей Крестов

«Основное внимание мы уделяем масштабированию производства высокоточных и других новейших видов вооружений и техники, в том числе беспилотной авиации», — заявил Мантуров.

«Это касается не только потребностей в рамках специальной военной операции, но и дальнейшего перевооружения нашей армии, авиации и флота», — указал он.