Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Возгорание двух автобусов «МАЗ» белорусского производства в Санкт-Петербурге произошло из-за двух разных неисправностей. Об этом 15 июля сообщил врио главы городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Петербурге t. me/patspb

Напомним, с начала июня в Петербурге сгорели два автобуса производства ОАО «МАЗ». Обошлось без пострадавших, но другие автобусы той же партии были сняты с рейсов и отправлены на экспертизу.

«Экспертная комиссия достаточно серьёзно работает с привлечением и производителей, и ГИБДД, и комитета по транспорту. В обоих случаях, по предварительной оценке, причина возгорания разная. В одном случае — это один элемент был, в другом случае — (проблема) с двигателем», — сказал Енокаев.

Он добавил, что изучение причин возгораний ещё не завершено, экспертиза продолжается. Вместе с тем, системной поломки деталей комиссия на сегодняшний день не обнаружила.

«Перепроверили, провели аудит всей техники, перепроверили элементы крепления. Все автобусы на гарантии, поэтому за них ответственность особая», — подчеркнул врио главы комитета.

Напомним, сразу после инцидентов предполагалось, что причиной возгорания могла стать смена комплектующих из-за санкций и логистики. Белорусские эксперты допускали, что причина кроется в попадании масла на горячие части двигателя.

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