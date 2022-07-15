Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Sony сняла с проката неназванный фильм по вселенной Человека-паука. Об этом сообщил портал Comicbook 15 июля.

Человек-паук (сс) Huhu

Так, из прокатного графика пропала безымянная лента о супергерое, выход которой был запланирован на 23 июня 2023 года. Причины подобного решения не уточняются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony может снять новую трилогию «Человека-паука» с Томом Холландом. В настоящий момент студия и актёр ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

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