Москва, 15 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 15 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 860 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 127 случаев меньше аналогичного показателя 14 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 987 человек, а днём ранее — у 972 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 457 новых случаев заражения коронавирусом.