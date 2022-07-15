Москва, , 13:00 — REGNUM Для экономик стран ЕАЭС сильный рубль едва ли может рассматриваться как отрицательное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал версию о том, что укрепление рубля к доллару негативно сказалось на валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ЕАЭС

«Укрепление рубля — это вообще неоднозначное явление. Недаром уже появлялись комментарии о том, что для российской экономики был бы оптимальным более высокий курс доллара и, соответственно, более низкий курс рубля, — сказал Колганов. — Понятно, что чрезмерно сильный рубль может приводить к ослаблению экспортных позиций России. Пока это незаметно из-за того, что очень высока конъюнктура цен на рынке наших основных экспортных товаров, и поэтому укрепление рубля по нам особенно не бьет. Но в перспективе это возможно. Но что касается других стран, которые являются нашими торговыми партнерами, то для них сильный рубль вряд ли может рассматриваться как отрицательное явление, потому что для их экспорта в Россию сильный рубль — это благоприятный фактор. За вырученные рубли они могут покупать на российском рынке большие объемы валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2022 года ВВП Евразийского экономического союза вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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