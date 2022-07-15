Москва, 15 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Лёгкая промышленность в России нуждается в государственной поддержке. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

«Сейчас самое время усилить наши позиции в, например, бытовой химии, парфюмерной, косметической и лёгкой промышленности», — заявил Мантуров.

«Их продажи во многом зависят от рекламы. Поэтому мы начинаем оказывать поддержку через субсидирование затрат на продвижение российской продукции на телевидении», — указал он.