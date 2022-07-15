Лондон, 15 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Великобритании у 76% предприятий наблюдаются трудности с приёмом на работу новых сотрудников из-за роста цен в промышленном секторе, что является рекордным показателем. Это 15 июля следует из пресс-релиза, который обнародован на сайте Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).

Антон Афанасьев ИА REGNUM Работники

Отмечается, что такие данные были получены после проведения исследования среди 5700 предприятий в стране.

Также в документе уточняется, что во втором квартале 2022 года новых работников пытался нанять 61% компания страны, однако на данный момент у 71% британских предприятий всё ещё имеются трудности с приёмом на работу персонала.

При это указывается, что больше всего нехватка рабочих кадров наблюдается в строительном секторе (83% предприятий), далее идут промышленность и производство (79%), а также логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%).

Кроме того, добавляется, что причиной такой ситуации с работниками стал рост расходов в торговле и промышленности, в результате чего менее 28% предприятий увеличили свои инвестиции на протяжении на последних трёх месяцев, включая только 19% маленьких фирм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки его преемников поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака.