Белгород, 15 июля 2022, 13:06 — REGNUM Семью первоклассника Алёши, встречающего колонны российской техники в приграничном белгородском селе, пригласил на отдых в санаторий мэр ставропольского Кисловодска, сообщает 15 июля пресс-служба правительства Белгородской области.
Глава города Евгений Моисеев отметил, что пользователи соцсетей называют школьника одним из главных героев «Операции Z». Он стал известен всей России в мае 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, школьник вдохновил белгородских кондитеров на создание тёмного шоколада для военнослужащих — участников спецоперации. Изображения мальчика также появляется в городах России вместе с украинской бабушкой с красным флагом.