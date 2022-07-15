Белгород, , 13:06 — REGNUM Семью первоклассника Алёши, встречающего колонны российской техники в приграничном белгородском селе, пригласил на отдых в санаторий мэр ставропольского Кисловодска, сообщает 15 июля пресс-служба правительства Белгородской области.

Кисловодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

Глава города Евгений Моисеев отметил, что пользователи соцсетей называют школьника одним из главных героев «Операции Z». Он стал известен всей России в мае 2022 года.

«Сам мальчик говорит, что хочет стать генералом. Его уже торжественно приняли в кадеты, Министерство обороны РФ выразило благодарность школьнику. Лёшу научил отдавать честь дедушка, который сам был военным и подарил ему шлем времен войны. Пригласил семью маленького «танкиста» Лёши из Белгородской области отдохнуть в санатории нашего Кисловодска», — написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, школьник вдохновил белгородских кондитеров на создание тёмного шоколада для военнослужащих — участников спецоперации. Изображения мальчика также появляется в городах России вместе с украинской бабушкой с красным флагом.