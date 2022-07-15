Москва, , 12:59 — REGNUM Уменьшение роли доллара в мировой экономике не отразится прямо на благосостоянии жителей США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Доллар © ИА REGNUM

«Прямо на благосостоянии Америки это, конечно, не отразится. Но косвенные негативные последствия будут заключаться в том, что будет уменьшаться влияние финансовой системы США на принятие экономических решений другими государствами, — сказал Колганов. — Дело в том, что нахождение страны в орбите доллара и совершение расчетов через долларовые активы заставляет ее власти очень осмотрительно подходить к принятию тех или иных экономических решений из опасений, что власти США могут предпринимать недружественные шаги, связанные с ограничением расчетов. Это, например, произошло с Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что по мере снижения роли доллара в мировой экономике могут укрепиться позиции юаня.

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