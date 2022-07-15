Москва, 15 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Уменьшение роли доллара в мировой экономике не отразится прямо на благосостоянии жителей США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

ИА REGNUM Доллар

«Прямо на благосостоянии Америки это, конечно, не отразится. Но косвенные негативные последствия будут заключаться в том, что будет уменьшаться влияние финансовой системы США на принятие экономических решений другими государствами, — сказал Колганов. — Дело в том, что нахождение страны в орбите доллара и совершение расчетов через долларовые активы заставляет ее власти очень осмотрительно подходить к принятию тех или иных экономических решений из опасений, что власти США могут предпринимать недружественные шаги, связанные с ограничением расчетов. Это, например, произошло с Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что по мере снижения роли доллара в мировой экономике могут укрепиться позиции юаня.