Барнаул, 15 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ по алтайскому краю 15 июля известило о проведении доследственной проверки по факту госпитализации троих детей в Первомайском районе в связи с признаками отравления грибами.

Гриб

По предварительным данным, пострадавшим в возрасте четырёх, пяти и пятнадцати лет, после употребления в пищу грибов потребовалась медицинская помощь, они госпитализированы.

Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как сообщало ИА, в начале июля трое несовершеннолетних — мальчик и две девочки — получили сильное отравление, приняв неизвестные таблетки в Санкт-Петербурге.

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