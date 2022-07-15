Вологда, 15 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. 61-летнего жителя Вологды заключили под стражу по подозрению о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Publicdomainpictures.net Арест

«Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года на своей странице в социальной сети 61-летний местный житель опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Вологодской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Путин ввёл уголовную ответственность за фейки о ВС России.