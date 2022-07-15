Москва, 15 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Экспорт российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между Газпромом и китайской CNPC продолжает расти, сообщил 15 июля в российской госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC», — говорится в телеграм-канале компании.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество.

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