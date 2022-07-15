Москва, , 12:58 — REGNUM В России производятся электроавтомобили, которые можно было бы пустить в массовое использование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов при обсуждении кандидатуры Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ.

Олег Нилов Duma.gov.ru

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Депутат напомнил, что на прошедшем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Минфина Антон Силуанов попытался поддержать отечественный автопром предложением пересадить чиновников на автомобили Лада.

«Мы за отечественные автомобили, но может быть таким образом надо в первую очередь поддержать производство российских электромобилей? Ладу знают все, а КАМу вряд ли. Тем более такое производство уже запущено в Калининграде», — сказал Нилов.

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